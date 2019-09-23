Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York’ta, ABD’li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi.Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiği New York'ta, ABD’li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcilerinden Bangladeş-Amerika Aktivist Grubu adına Samira Nazneen, Mozaic Derneği Kurucu Başkanı ve Amerika'daki Suriyeli mültecilere yardım eden bir hayırsever olan Rasghad Bushnaq, İslam’da Kadın Derneği Kurucusu Aisha Al Adawiya'nın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı. Programda konuşan Erdoğan, Müslüman topluluklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendimi uzun zamandır görmediğim akrabalarıma kavuşmuş gibi hissediyorum" ifadesini kullandı. Irkçılık gibi insanlığı nefrete iten düşüncelerin İslam dini içinde kaybolup gittiğini belirten Erdoğan, İslamofobi nedeniyle Müslümanların 'öteki' olarak nitelendiğini söyledi. Müslümanların terörle, kadına zulümle ve savaşla anıldığına dikkat çeken Emine Erdoğan, tasvip edilmeyen bazı kültürel uygulamaların, 'İslam dini' olarak tanıtıldığını ve İslam’ın aleyhine kullanıldığını aktardı.'HEPİMİZİN HAYAT MÜCADELESİ KELEBEĞİN KANAT ÇIRPIŞI GİBİ'Emine Erdoğan, 11 Eylül'den bu yana Amerika’da yükselen İslamofobi ve ırkçılık ile herkesin mücadele etmesi gerektiğiniz altını çizerek, "Olimpik sporcu İbtihaj Muhammed hepimizin onuru, Malcolm X, hepimizi cesaretlendiriyor, Muhammed Ali ise okyanus ötesinde bizlerin kahramanıydı. Şimdi de torunlarım için ilham kaynağı. Yani, hepimizin hayatı, mücadelesi, bir kelebeğin kanat çırpışı gibi, birbirine bağlı. Bu nedenle, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.KADIN HAKLARI VURGUSUİslam dininin kadın hakları meselelerinde iftiraya uğradığını anlatan Erdoğan, "Bizler İslam’ın altın çağında, kadınların öncüler ve önderler olarak, hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere, hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz. Mesela dünyanın en eski üniversitesi, ne Oxford ne Harvard’dır. En eski üniversitenin, Fatima el Fıhri adında, Müslüman bir kadın tarafından, Fas’ta kurulduğunu kaç kişi biliyor? İslam’ın bilime, sanata kattığı cevherleri, varettiği medeniyeti, yüksek sesle anlatmalıyız" dedi.Konuşmasının sonunda katılımcıları Türkiye’ye davet eden Emine Erdoğan, özellikle gençlerin Türkiye’de üniversite eğitimi tecrübesi yaşamaları çağrısında bulundu.