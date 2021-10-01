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#uzay
#TürkanŞoray
#dua
#24 Kasım Öğretmenler günü
#oy
#diyanet işleri başkanlığı
#Xavi
#saros
#hrant dink
#banka
#cenaze
#kılıçdaroğlu
#proğram
#şoför
#doğa
#tehlike
#mağlubiyet
#fırıncılar
#TÜBİTAK
#PKK