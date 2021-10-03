“Emeklilik yaşı 55’e çekilmeli”

ÖTV kaldırılmalı, TOKİ vatandaşa maliyetine taksitle ev vermeli gibi çıkışlar yapan BTP Lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çekici bir çağrı daha geldi.

Mezarda emekliliğe son diyen BTP Lideri, emeklilik yaşının 55 çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Kahramanmaraş il kongresine katıldı.

Ali Türk’ün BTP il başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş gündeme ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında Diyanet’in başına Alevi veya Caferi bir vatandaşımız getirilsin şeklindeki sözlerinin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasına değinen BTP lideri, “Herkes slogana odaklanıyor. Niye bunu söyledim? Sizden 3-5 tane oy alalım diye söylemiyorum. Bunun arkasında bir anlam, mana var. Bunları ben de yapmayayım ama oy verdiğiniz kişi yapsın. Bu ülkenin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkedeki mesele bu.” dedi.

“Diyanet’i Atatürk gibi işletelim”

Diyanet’in kapatılması yönündeki çağrılara da cevap veren Hüseyin Baş, “Bana 'Diyanet kapatılsın' dediler. Niye dedim. Bütçesi şu kadar dediler. Dedim daha fazla olsun. Biz Diyanet'e bütçe mi ayıramıyoruz. Bizim derdimiz bu mu? Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in bu ülkeye zerre kadar zararı var mıydı? O zaman Diyanet'i Atatürk gibi işletelim ve açık kalsın.” şeklinde konuştu.

“ÖTV adı altında millete zulmediliyor”

BTP lideri konuşmasında büyük yankı uyandıran ÖTV kaldırılsın açıklamasına da dikkat çekti.

“ÖTV'yi kaldıracağım dedim. Adamlar 20 senedir ülkeyi yönetiyor, 30 senedir muhalefet ediyor hiç akıllarına gelmemiş, ben söyleyince hepsi ÖTV kaldırma yarışına girdi.” diyen Hüseyin Baş, “Siz ÖTV'yi kaldırırsınız ekonomiyi batırırsınız, ben ÖTV'yi kaldırırım ekonomiyi kurtarırım. Çünkü benim bunu kaldırmam insanlar araba, cep telefonu alsın diye değildir. Benim ÖTV'yi kaldırmam bu insanlara yapılan zulmü yok etmek içindir. ÖTV adı altında millete zulmediliyor.” ifadelerini kullandı.

“Babası çocuğuna faizle harçlık verir mi?”

İktidarın tarım ve çiftçi politikası üzerine de değerlendirmeler yapan Hüseyin Baş, “Hükümet çiftçiye 100 lira para veriyor. Sonra 'bana 120 lira olarak geri öde' diyor. Babası çocuğuna faizle harçlık verir mi? Devlet niye benden faizle para alıyor. Bu devlet bizim babamız, hamimiz değil mi? Biz devletimiz için her şeyimizi feda ederiz. Niye? Çünkü bana sahip çıkar. Ama devletin suçu yok, suç hükümette. Öyle bir devlet yönetiyor ki çiftçiye 100 lira veriyor, 120 lira olarak geri alıyor. Mantığa bak! Bunlar ülke kurtaracak, milleti şahlandıracak.” dedi.

“TOKİ 150 bin liraya mal ettiği evi 1-1,5 milyona neden satıyor?”

Yüksek kira fiyatlarıyla yeniden gündeme oturan konut sıkıntısı da BTP liderinin gündemindeki konulardan biriydi.

Hüseyin Baş bu konuda şunları söyledi; “Her yer hazine arazisi, boş arazi. Burada öğrenciler sokakta kalıyor, New York'a 48 katlı bina yaptırıyorlar. Hükümet bu kadar boş arazi de binalar yapsa ve milletine faizsiz 20 yıl vadeyle bunu verse... Bugün bir dairenin maliyeti 150 bin lira. Devlet bana ‘Al şu evi bana 20 yılda 750 lira taksitle öde, ev sahibi ol dese’ Bunu devlet yapamaz mı? Niye TOKİ 150 bin liraya mal ettiği evi 1-1,5 milyona size satıyor. Çünkü tek gelir kaynağı sizsiniz. Milli Ekonomi Modeli'nin gelir kaynakları arasında da siz varsınız ama siz tükettikçe gelir kaynağısınız. Bugün nasıl, ben sizi tükettikçe gelir kaynağı elde ediyorum, fark bu.”

“Emeklilik yaşı 55’e çekilmeli”

BTP lideri Hüseyin Baş’ın konuşmasında en dikkat çekici bölümlerden biri de emeklilik sistemi üzerine oldu.

“Ölmeden önce emekli olmak artık büyük bir başarı” diyen Baş konuşmasına şöyle devam etti; “Şimdi müjdeyi verelim. Afaki konuşmuyorum, gerekli çalışmayı sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımla yapacağım. Ortalama yaş söylüyorum, bir insan 55 yaşından sonra çalışmayacak. Bu yaş 50 olur, 45 de olabilir. Bunun üzerinde çalışacağız ama maksimum 55 olacak. Evi verdik, arabayı verdik bir de emekli ettik Türk milletini... Bütün bunlar niye yapıyoruz onu da söyleyeyim. Bir devlet büyüğümüzüm bir sözü var. Sevdiğim bir söz; itibardan tasarruf olmaz arkadaşlar. Bu milletin itibarı için bunları yapacağız.”

“Sistemin topyekün değişmesi lazım”

Tüm bunların olabilmesi için sistemin topyekun değişmesi gerektiğini de ifade eden Hüseyin Baş, “O yüzden bu sistemin değişmesi lazım diyorum. Değişmesi gereken şey iktidarlar, muhalefetler, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Ekonomi Bakanı vs. değil. Değişmesi gereken şey topyekun bu sistem. İhtiyacımız olan sistem Milli Ekonomi Modeli'nde. Bunu iktidar edersek her şeyden kurtulmuş olacağız. Türkiye'nin kurtuluşu bugün herkesin çokça söylediği gibi Bağımsız Türkiye'dedir, BTP'dedir. Bu ülkenin birliğindedir, kardeşliğindedir, Atatürk etrafında birleşmesindedir, Ehl-i Beyt'in etrafında birleşmesindedir.” dedi.