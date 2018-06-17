Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Elitaş: Ha şemşamer, ha Muharrem İnce (2) - Yeniden

EKONOMİ eski Bakanı, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Kayseri yöresinde 'şemşamer' olarak adlandırılan ayçiçeğine benzeterek, "Gece gündüz demeden 180 derece dönüyor. Ha şemşamer,...

Elitaş: Ha şemşamer, ha Muharrem İnce (2) - Yeniden
EKONOMİ eski Bakanı, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Kayseri yöresinde 'şemşamer' olarak adlandırılan ayçiçeğine benzeterek, "Gece gündüz demeden 180 derece dönüyor. Ha şemşamer, ha Muharrem İnce" dedi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Yerköy Mahallesi'nde bayramlaşma programına katıldı. Yahyalı Belediye Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ali Ekşi ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Mustafa Elitaş, herkesin tek tek elini sıkarak bayramlarını kutladı.
Burada konuşan Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Elitaş, Muharrem İnce'nin TBMM'deki türbanlı milletvekilleri dışarı atan zihniyetin devamı olduğunu söyledi. İnce'yi yörede 'şemşamer' olarak adlandırılan ayçiçeğine benzeten Elitaş, ''Bizim buralarda ayçiceğine şemşamer derler. İzmir'de çiğdem, Trakya'da ise  güne bakan, bazı yerlerde ise güneşe bakan ismini verirler. Muharrem de öyle. Gece gündüz demeden 180 derece dönüyor. Ha şemşamer, ha Muharrem İnce. Seçmenin oyunu kazanmak için 'evden Ayetel Kürsi okumadan, abdest almadan çıkmam' diyor. Şuna seviniyorum, oy için de olsa herhalde hidayete erdi'' diye konuştu
Mustafa Elitaş, Muharrem İnce'ye Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden seslenerek, ''Sen bırak paşa rütbesini, bir onbaşının bile rütbesini sökemezsin'' dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325