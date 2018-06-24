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Elitaş: CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()- AK Parti Grup Başkanvekili ve kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, "Bütün olumsuzlara rağmen, bütün dışarıdan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış...

Elitaş: CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()- AK Parti Grup Başkanvekili ve kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, "Bütün olumsuzlara rağmen, bütün dışarıdan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır. CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu. Cumhurbaşkanlığı'nda HDP'liler Muharrem İnce'ye, milletvekilliğinde de CHP'liler HDP'ye oy vermişler. İYİ Partililer de cumhurbaşkanlığında İnce'ye oy vermişler" dedi. 
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda ilk gelen seçim sonuçlarını gazetecilere  değerlendiren Mustafa Elitaş, "Biz beklediğimiz sonuca ulaştık. Bizim beklediğimiz en düşük 16 Nisan anayasa referandumundaki yüzde 51.5 oydu. 16 Nisan tarihinde hem AK Parti'de hem de MHP'de bazı kardeşlerimiz sistem konusunda zihinlerinde 'iyi mi acaba, eskisine devam etsek daha mı iyi olur' düşüncesinde olanlardan dolayı öyle çıkmıştı. Şimdi onun üzerinde bir oy oranı aldık. Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı beklenen oyu alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de beklediğimiz oy oranına doğru gidiyoruz. Bütün olumsuzlara rağmen, bütün dışardan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır" diye konuştu. 
'MHP'YE DÜŞÜK OY ORANI YORUMU, FETÖ'NÜN ALGI OPERASYONU'
CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin doğdugu yer olan Yalova'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıklarda önde çıktığına dikkate çeken Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanımız İnce'nin doğduğu, övündüğü ilçesinden yüzde 80'den fazla oy aldı. Hem Meral Akşener'in hem de Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan da Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda oy aldığını görüyoruz. Bu büyük bir teveccühün sonucu. Bu başarı halkla bağ kurabilen, bütünleşebilen yıllardır bu ülkeye hizmet etmiş bir siyasi liderin aldığı başarıdır. MHP hakkında bugüne kadar yapılan yüzde 3-4 oranın da oy alacağı yönündeki yorumların tamanının mesnetsiz olduğu, FETÖ'nün yaygınlaştırdığı bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Bu algıyı yalanı gerçek gibi söyleyen ve kendini dindar gösteren ama arkalarından bir şeytani aklın olduğunu gören FETÖ'cüler yapmaya çalıştı." 
Milletvekiili oylamasında partiler arasında ilginç geçişler yaşandığını belirten  Elitaş, "CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu. Cumhurbaşkanlığı'nda HDP'liler Muharrem İnce'ye, milletvekilliğinde de CHP'liler HDP'ye oy vermişler. İYİ Partililer de cumhurbaşkanlığında İnce'ye oy vermişler. Bu tabloya bakarsak Meral Akşener milletvekili olamadığı için 24 Haziran'dan sonra Koray Aydın'ın İYİ Parti Genel Başkanı olma ihtimali doğdu. Aynı durum CHP için de geçerli. İnce, partisinden daha fazla oy aldı. Muharrem İnce de önümüzdeki genel kurulda genel başkanlık için aday olacaktır. CHP'de büyük bir hesaplaşma var. Allah CHP'lelere yardım etsin. Hem CHP'li  hem İYİ Partili hemde Saadet Partili vatandaşlara PKK'yı meşrulaştırma operasyonlarından uzak durun dedik. Liderleri bizi inkar ettiler. Bizim doğru söylemediğimizi anlattılar. Birkaç gün içinde yorumcular HDP'ye ne kadar büyük bir destek verildiğini görecekler" dedi.

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