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ek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştu

 Özgür DENİZ KAYA-İbrahim MAŞE-İSTANBUL CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin?...

ek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştu

 Özgür DENİZ KAYA-İbrahim MAŞE-İSTANBUL
CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz'da mitingi yaptı. Mitingde konuşan İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine  vurgu yaparak "Onlar Türkiye'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de 'Ben aldım' diyor. Kötü not aldı mı 'Bunlar dış mihrak' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz" diye konuştu.

Beykoz'un tapu sorununu çözeceğini söyleyen İnce, "Yurtlarda olan kimsesiz çocuklarımız var. Bu çocuklar 18 yaşına kadar devletin gözetiminde. 81 milyonluk bir devletiz biz. Bu çocuklar benim içimi acıtıyor. Bu çocuklar 18 yaşını doldurunca sokağa bırakılıyor. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda o çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen devlet kadrolarına alacağım. O çocukları sokağa bırakmayacağım. Eğer 81 milyonluk Türkiye'de 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak, yazıklar olsun bize. Bunu hemen yapacağım. Nasıl ki Beykoz'un imar sorununu, yılbaşı gelmeden çözeceğim diyorsam kimsesiz çocukların sorununu da yılbaşı gelmeden çözeceğim" dedi.

"BU FAKİR MİLLET 600 MİLLETVEKİLİNE MAAŞ VERMEYE MECBUR DEĞİL"
600 milletvekili sayısını eleştiren İnce, "Referandumda çok anlattık olmadı. Milletvekili sayısı. Çok yanlış. Türkiye 80 milyon. Milletvekili sayısı 600. Rusya 150 milyon. Milletvekili sayısı 450. ABD 300 milyon. Milletvekili sayısı 535. 300 milyonluk bir ülkede 535 milletvekili var. Türkiye'de 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz, söz" diye konuştu.

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