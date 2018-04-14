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Eğirdir MHP'de 9 kişi, ihraç talebiyle disipline sevk edildi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 2 belediye meclis üyesi, 1 il genel meclisi üyesiyle ilçe eski başkanının da aralarında bulunduğu 9 kişi, MHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin...

Eğirdir MHP'de 9 kişi, ihraç talebiyle disipline sevk edildi
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 2 belediye meclis üyesi, 1 il genel meclisi üyesiyle ilçe eski başkanının da aralarında bulunduğu 9 kişi, MHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaklaşık 1.5 ay önce mevcut yönetimi feshetmesinin ardından yerine atadığı yeni İlçe Başkanı Mustafa Bozkurt, MHP'li belediye meclis üyeleri Ramazan Kurt ve Şükrü Savaş, İl Genel Meclis Üyesi Halil Okutan, İlçe eski Başkanı Ahmet Nedim Özkeskin ile önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ercan Kubilay, Mine Kurt, Erdoğan Karaca, Orhan Çimen ve Hatice Paşik'i kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini söyledi.
Mustafa Bozkurt, "Kesin ihraç talebiyle disiplin kurula sevk edilen üyeler MHP Lideri Devlet Bahçeli Beyefendi'nin almış olduğu kararlara aykırı hareket etmişlerdir. İYİ Parti'ye çelenk göndermişlerdir, toplantısına katılmışlar ve ilçede İYİ Parti'ye yandaş toplamışlardır. Her ortamda Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ve parti genel merkez yardımcılarını eleştirmişlerdir. MHP'yi yıpratmış, ilçe başkanı ve yönetimini tanımayarak dedikodu üretmiş ve hiçbir toplantıya iştirak etmemişlerdir. Hayırlı olsun ziyaretinde bile bulunmayarak partimizi ilçede yıpratıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Üyelikleri askıya alınarak, İl Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevklerine oybirliğiyle karar verilmiştir" dedi.

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