Efkan Ala: Türkiye’nin hedeflerine daha kolay ulaşması için çok çalışmalıyız

BURSA, () - BURSA'daki bayramlaşma programında konuşan İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa 1'inci bölge milletvekili adayı Efkan Ala, "Ne zaman siyasi istikrar olmuşsa bu ülke atılım yapmış. Türkiye’nin hedeflerine daha kolay ulaşması için birbirimizin yanında olmalı, önünü açmalı ve çok çalışmalıyız" dedi.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi'nin üyeleri tarafından Çırağan Sosyal Tesisleri'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa 1'inci bölge milletvekili adayı Efkan Ala, TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı Osman Arslan ile dernek üyeleri, AK Parti Bursa 1'inci bölge milletvekili adayı Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, Beşir Derneği temsilcileri ve Semerkand Vakfı temsilcileri katıldı. Bayramlaşma programında konuşan TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Arslan, "Bayramlar, kardeşliğimiz ve muhabbetimizin pekiştiği, kutsal zamanlardır. Muhabbet, birlik ve beraberlik olmadığı sürece ülke olarak bir yere varmamız da zaten mümkün değildir. TÜMSİAD ailesi olarak en çok önem verdiğimiz, birlik ve beraberliktir, vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız önemli işlere imza atıyor. Cumhurbaşkanı'mız bütün İslam eleminin umudu olmuş. Bunu yaptığımız yurt dışı gezilerinde de görüyoruz. TÜMSİAD ailesi olarak biz 'cumhur ittifakı'nı desteklediğimizi belirttik. Biz bu seçimde sizlerin yanındayız. Umarım, seçim hayırla sonuçlanır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da "Bu Ramazan, Büyükşehir Belediyesi olarak 7 ayrı ülkede iftar sofraları kurup, erzaklar dağıttık. Türkiye’nin sadece sınırlarından ibaret olmadığını yurt dışına gittiğimizde daha net görüyoruz. Gittik, gördük ki Türkiye’den beklentiler, çok fazla. İşte bu yüzden ülkemizin hep çok güçlü ve dimdik ayakta olması gerekiyor" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ'

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa 1'inci bölge milletvekili adayı Ala ise şunları söyledi:

"Gönül birliği içerisinde olan insanlar, bir araya gelince gönül coğrafyasından bahsetmemek olmaz. Peki, neler oluyor gönül coğrafyamızda, diye bakacak olursak çoğunda sıkıntılar var. Bizim ülkemizi ayrıcalıklı kılan nedir? Ne oluyor da gönül coğrafyamızdaki ülkeler, ülkemize ilgi duyuyorlar? Demek ki bizde sapasağlam tutmamız gereken bir şey var. Siyasi istikrar var, bu çok önemli. Ne zaman siyasi istikrar olmuşsa bu ülkede, bu ülke atılım yapmış. Menderes dönemi, Özal dönemi ve şimdi AK Parti dönemi. Burada ne var? Güçlü bir lider, iyi bir kadro ve milletin birlikteliği. Türkiye’nin hedeflerine daha kolay ulaşması için birbirimizin yanında olmalı, önünü açmalı ve çok çalışmalıyız."

AK Parti Bursa 1'inci bölge milletvekili adayı Esgin de böyle bir siyasi yapılanmanın içinde yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin, ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu, herkesin bu bilinçle sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

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