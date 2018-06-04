Efkan Ala: En güçlü İslam ülkesi Türkiye

İÇİŞLERİ eski Bakanı ve 27'nci Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Efkan Ala seçim çalışmalarını, Mudanya ziyaretiyle sürdürdü. Mudanya Erzumlulular Derneği’nin iftarında konuşan Ala, "İslam ülkeleri dünya petrolünün 3'te 2'sine sahip fakat petrolümüz olmamasına rağmen, en güçlü İslam ülkesi Türkiye'dir" dedi.

Mudanya sahilinde halkla buluşan Ala, yoğun ilgi ile karşılaştı. Ala, kendisiyle konuşmak isteyenleri geri çevirmeyerek, hem vatandaşın gelecek dönem beklentilerini dinledi hem de seçimler için destek istedi. Sonrasında Mudanya Erzurumlular Derneği'nin iftar programına katılan Ala, burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, MHP 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Muhammet Lütfi Taşçı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Mudanyalı Erzurumlular ile bir araya geldi.

'DÜNYADA ÖNEMLİ BİR AKTÖR HALİNE GELDİK'

Programda bir konuşma yapan Ala, Türkiye’nin son yıllarda aldığı mesafeyle bütün İslam coğrafyasında, Ortadoğu'da, Balkanlarda ve dünyada önemli bir aktör haline geldiğini söyledi. Ala, "Bugün bu coğrafyalarda faaliyette bulunmak isteyen ABD, Rusya gibi büyük güçler önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan fikir almak zorunda kalıyor" dedi.

'PETROLÜMÜZ YOK AMA SANDIĞIMIZ VAR'

Ala, "Geçtiğimiz sene G20 dönem başkanlığını üstlenerek, Antalya’da bir zirve düzenledik. Amacımız bunun daha da ötesine de geçerek, dünyanın güçlü 10 devleti arasına girmektir. Bunu başka bir İslam ülkesi başaramaz. Çünkü biz, en güçlü, en demokratik, ekonomisi en güçlü İslam ülkesiyiz. Dünya petrol rezervlerinin 3te 2'si İslam ülkelerinde fakat biz petrol sahibi olmadığımız halde en güçlü İslam ülkesiyiz, bunu da sizin sandıkta koyduğunuz istikrar iradesiyle sağlıyoruz. Bizim petrol kuyularımız yok ama sandığımız var. Sandığın ortaya koyduğu yönetim anlayışı, petrolün yapamadığını yaptı ve bizi bu noktalara getirdi. Gelecek dönemde sizlerin de desteğiyle daha ileri noktalara gideceğiz" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 PROJESİNDEN 5’İ TÜRKİYE'DE'

Türkiye’nin savunma sanayinde çok önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Ala, "Eskiden parasını vererek alamadığımız silahları artık kendimiz yapıyoruz. İnsansız hava araçları, taarruz helikopterleri, tanklar yapıyoruz. Bizim insan gücümüz buna müsait, Türkiye’nin gücü buna müsait, yeter ki uygun iklim oluşsun. Bu iklimi bize sağlayan sizin sandıkta gösterdiğiniz istikrar iradesidir, sizin her birinizin iradesinin Türkiye’de başardıkları bunlardır. Şu an dünyadaki en büyük 10 projenin 5'i Türkiye’de. Fırsatımız var, imkanımız var, gelecek dönemlerde daha da büyük projelerle daha da güçlü Türkiye’ye emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu.

Ala, Bursa’nın birçok ülkenin ticaret hacminden daha fazla ticaret hacmine sahip olduğunu söylerek, “Bursa’da 5 katrilyona yakın kamu yatırımı yaptık. Bursa’nın ihracat gelirini 2 milyar dolardan 14 milyar dolara çıkardık. Dünyada 100 ülkenin gerçekleştiremediğini Bursa tek başına gerçekleştiriyor. Bursa’nın başardıkları dünyaya örnek oluyor" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI, GÖNÜL İTTİFAKIDIR'

25 Haziran sabahı Türkiye’nin daha da şahlanmış bir şekilde, aydınlık yarınlara uyanacağını söyleyen Muhammet Lütfi Taşçı ise "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değil, gönül ittifakıdır. Biz el ele, gönül gönüle verdiğimiz sürece bizim önümüzde kimse duramaz" diye konuştu.

İftar programının ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği toplantıya katılan Ala, burada 26'ncı Dönem AK Parti Milletvekili Bennur Karaburun ile birlikte dernek üyeleri ve halkla bir araya gelerek, derneğin faaliyetleri ve seçim süreci ile ilgili istişarede bulundu.



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