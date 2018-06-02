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Edirne'de, İYİ Parti'nin 1'inci sıra milletvekili adayı istifa etti

EDİRNE'de, YSK'nın milletvekili adaylığını düşürdüğü Mehmet Akalın'ın yerine birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen İmren Çakırlar, milletvekilliği adaylığından istifa etti. İmren Çakırlar’ın istifa etmesi üzerine,...

Edirne'de, İYİ Parti'nin 1'inci sıra milletvekili adayı istifa etti
EDİRNE'de, YSK'nın milletvekili adaylığını düşürdüğü Mehmet Akalın'ın yerine birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen İmren Çakırlar, milletvekilliği adaylığından istifa etti. İmren Çakırlar’ın istifa etmesi üzerine, aynı ilden milletvekili adayı olan eşi Orhan Çakırlar ise 1’inci sıraya yükseldi.
Edirne'de, İYİ Parti'nin birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı, YSK tarafından yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürüldü. Akalın'ın yerine birinci sıra milletvekili adayı olarak İmren Çakırlar gösterildi. İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Edirne birinci sıra milletvekili adayımız İmren Çakırlar, 02.06.2018 tarihi itibariyle milletvekili adaylığından istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi YSK Edirne İl Seçim Kurulu'na sunmuştur. Partimiz 3 milletvekili adayımız ile yola devam edecektir" denildi.
EŞİ BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Milletvekilliği adaylığından istifa eden İmren Çakırlar'ın eşi Orhan Çakırlar da listesinin ikinci sırasından milletvekili adayı gösterilmişti. Orhan Çakırlar, eşinin istifa etmesi üzerine listenin birinci sırasına yükselmiş oldu.

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