Edip Tekkol yazdı; AKP döneminde yapılan özelleştirmeler (!)

Bürokrat ve çeşitli STK'larda önemli görevlerde bulunan Mehmet Edip Tekkol, aydınSes'te ki köşe yazısında AKP döneminde yapılan özelleştirmeleri gündeme taşıdı. AKP dönemi ve devraldığı Ekonomi rakamlarını da dikkan çeken Tekkol rakamlarla örnekler verdi.

ANAP (Anavatan Partisi) döneminde Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, daha sonra Bakırköy Belediyesi'nde de bir süre başkan yardımcılığı görevi yapan, sonra Teftiş Kurulu'nda Müfettiş olarak devam eden Edip Tekkol Aydınlar Ocağı gibi bir çok STK'da da görev yaptı. 12 Haziran 2011 seçimlerinde ise MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday listesine giren emekli Bürokrat Edip Tekkol, www.aydinses.com ve www.ulusalses.com haber sitelerindeki köşe yazısında AKP döneminin ekonomik tablosuna dikkat çekti. Sosyal medya hasabında da yayınlanan yazılarda Tekkol, Ak Parti'nin iktidarı sırasında devletin yaptığı özelleştirmeleri tek tek sıralayıp devletin elinden bir yerlere peşkeç çekilmiş kurumlara dikkat çekti.

İşte Edip Tekkol'in 2 bölüm halinde yazdığı yazıları: Yatıları okumak için tıklayın:

www.aydinses.com

AKP Döneminde Türkiye'de yapılan Özelleştirmeler (1)

AKP Döneminde Türkiye'de yapılan Özelleştirmeler (2)

www.ulusalses.com

AKP Döneminde Türkiye'de yapılan Özelleştirmeler (1)

AKP Döneminde Türkiye'de yapılan Özelleştirmeler (2)