Ebubekir Taşyürek: Kartal hak ettiği hizmeti alacak

İSTANBUL, () - AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal ilçesine hak ettiği belediyecilik hizmeti sunmak üzere belediye başkanlığına talip olduklarını belirtti.

Ebubekir Taşyürek, Petrol İş Mahallesi irtibat bürosunda mahallenin hanımları ile bir araya geldi. AK Parti Kartal Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek ve MHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Satı Küçük Özer'in bulunduğu buluşmada vatandaşların istek ve şikâyetleri not alındı.

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLER DERNEĞİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Akşemsettin Camii cemati ile bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Akşemsettin Camii Derneği’ni ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Türkiye İşçi Emekliler Derneği Kartal şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Arif Yıldız ile görüştü. Ebubekir Taşyürek, görüşmede Kartallı emeklilerin isteklerini ve şikâyetlerini dinleyip not aldı ve “Canla başla bu sorunların giderilmesi için çalışacağım ve taleplerinizin yerini bulmasını sağlayacağım” dedi.

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU EĞİTİM BİR-SEN İLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 nolu şube ziyareti gerçekleştirdi. Şube Başkanı Talat Yavuz, İlçe Temsilcisi Güven Yıldız ve Kartal ilçesi okul müdürleri ile bir araya geldi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, sendika üyeleri ile Kartal ilçesinin sorunlarını, sosyal ve eğitim alandaki problemleri hakkında konuştu.

“YEREL YÖNETİM ALANINDA TECRÜBE SAHİBİYİM”

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Geçtiğimiz günlerde CHP Kartal Belediyesi’nin basına sunduğu haberi paylaşmak istiyorum. Haberin içeriğinde son 10 yılda yapılan hizmetler listesi mevcut ve bu liste 11 maddeden oluşuyor. Hizmetlerden 7’si sadece heykel. Kartal ilçesine ve halkına sundukları belediyecilik hizmeti bu. Bilmenizi isteriz ki bizler sadece ve sadece Kartal ilçemize ve halkına hak ettiği belediyecilik hizmetini sunmak için belediye başkanlığına talibiz. Tarihi eskilere uzanan bu ilçemizdeki Dragos Çayı, İstanbul’un fethinden önce Bizans ile sınırımızdı ve Orhantepe Mevkisi de ismini Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi’den almaktadır. Biz Kartal ilçemize hak ettiği belediyecilik hizmeti sunmak üzere belediye başkanlığına talibiz. 50’ye yakın ülkeye gitmiş ve birbirinden farklı il, ilçe gezmiş ve belediyecilik hizmetleri araştırması yapmış biriyim. Yerel yönetim alanında deneyim sahibiyim. 31 Mart yerel seçimler sonrasında inşallah ilçemize belediyecilik hizmeti sunmak üzere sizlerden destek talep ediyorum” ifadelerini kullandı.