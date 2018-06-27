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Düzce'de İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarına itirazı üzerine sayımlar yenilendi. AK Parti ilçelerdeki 412 sandık ile 2 seyyar sandığa daha itiraz ederken, İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor....

Düzce'de İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarına itirazı üzerine sayımlar yenilendi. AK Parti ilçelerdeki 412 sandık ile 2 seyyar sandığa daha itiraz ederken, İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz yeniden yapılan sayımlarda oylarının arttığını, kalan ilçelerle ilgili kararı beklediklerini söyledi.
Düzce'de 24 Haziran seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Ancak AK Parti'nin itirazı sonucunda oylar yeniden sayılmaya başlandı. 2 gün süren sayımlar sonucunda sayımlar tamamlandı. İl Seçim Kurulu 500 sandık bulunan Merkez, Gölyaka ve Yığılca sonuçlarını partilere tebliğ etti. Ancak, AK Parti, Akçakoca, Gümüşova, Kaynaşlı, Cumayeri ve Çilimli'de bulunan 412 sandık ile 2 seyyar sandık için itirazını yeniledi. İl Seçim Kurulu'nun bu itiraza yönelik karar vermesi beklenmeye başladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre MHP Düzce Milletvekili olan Ümit Yılmaz yaptığı açıklamada, İl Seçim Kurulu kararını beklediklerini ifade ederek, "Bize gelen bilgiler ve takip ettiğimiz kadarıyla merkez ilçenin sayımı bitti. Orada da artı 5 oy daha kazandık ve kararı elimize ulaştı, Yığılca'da artı 15 oy daha kazandık. Gölyaka'da da sayımlar tamamlandı. Şimdi kalan ilçeler hakkındaki kararı bekliyoruz. Sayılsa bile orada da artıya geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Şu anda her şey bizim için olumlu, oyalamalarının geçmesini bekleyeceğiz. Bütün kurullarımızla, genel merkezden gelen avukat arkadaşlarımızla seçim kurullarımız, yönetimlerimiz, hepsi ile birlikte vatandaşlarımız bize oy veren vermeyen ama bu durumdan rahatsız olan tüm vatandaşlarımızla birlikte sonucu almayı bekliyoruz. Meraklanacak bir şey kalmadı çıkan sonuçlara göre. Kararın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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