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Düzce Cumhur ittifakının... AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

DÜZCE'de kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekilinden 2'sini AK Parti, 1'ini ise MHP kazandı. Her seçimde 3 milletvekilliğini AK Parti kazanırken, bu seçimde ise MHP bir milletvekili çıkardı.

Düzce Cumhur ittifakının... AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

DÜZCE'de kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekilinden 2'sini AK Parti, 1'ini ise MHP kazandı. Her seçimde 3 milletvekilliğini AK Parti kazanırken, bu seçimde ise MHP bir milletvekili çıkardı.

27. dönem milletvekilliği seçiminde Ak Parti'den Düzce milletvekili olarak Fahri Çakır ve Ayşe Keşir seçildi. MHP'den ise Ümit Yılmaz milletvekili oldu. 1999 yılında il olan Düzce'de Ak Parti bu zamana kadar her seçimde 3 milletvekilliğini kazandı. Bu seçimde ise MHP 1 milletvekilliğini kazanma başarısını gösterdi.

AK PARTİ

Fahri Çakır : 1958 Düzce doğumlu. Düzce'de ticaret ile uğraşan Çakır, İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. İngilizce bilen Çakır evli ve 5 çocuk babası.

Ayşe Keşir : 1967'de Düzce'de doğdu. İletişimci-Gazeteci, Sosyal Politika Uzmanı. 25. ve 26. dönem milletvekili. Keşir, evli ve 3 çocuk annesi.

MHP

Ümit Yılmaz : 1971 Zonguldak. Eczacı. Evli ve 2 çocuk babası.

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