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DSP'nin adayı Celal Doğan: Halk ittifakının içindeyim

DEMOKRATİK Sol Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan, "Ben adaylık için hiçbir siyasi partiye başvurmadım. Talep kendilerinden geldi. Ne Cumhur İttifakı'nın içindeyim ne Millet İttifakı'nın içindeyim; toplumun...

DSP'nin adayı Celal Doğan: Halk ittifakının içindeyim
DEMOKRATİK Sol Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan, "Ben adaylık için hiçbir siyasi partiye başvurmadım. Talep kendilerinden geldi. Ne Cumhur İttifakı'nın içindeyim ne Millet İttifakı'nın içindeyim; toplumun talebi üzerine halk ittifakının içindeyim" dedi.
Geçmişte 3 dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart öncesi bu kez DSP'den aday olan Celal Doğan, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Celal Doğan, belediye başkanlığı yaptığı dönemde Gaziantep'e önemli hizmetler yaptığını söyledi.
Adaylığı sürecinde hiçbir partiye başvurmadığını belirten Doğan, "Gaziantep'te Celal Doğan hakkında vatandaşların aklındaki tek işleyecekleri konu HDP'den milletvekili olmasıdır. Ben adaylık için hiçbir siyasi partiye başvurmadım. Ne müracaatım ne talebim var. Hiç parti genel başkanını ya da genel başkan yardımcısını aramadım. Talep kendilerinden geldi. Ne Cumhur İttifakı'nın içindeyim ne Millet İttifakı'nın içindeyim; toplumun talebi üzerine halk ittifakının içindeyim" diye konuştu.
Celal Doğan, "Millet İttifakı'nda İYİ Parti, beni aday göstermemelerine HDP'de siyaset yapmamı gerekçe gösteriyor. Ben şunu söylüyorum; mezarımda ot bitse barıştan vazgeçip asla silahı tercih etmem. Dün etmedim, bugün etmem, yarın da etmeyeceğim. Koşullar bin defa gelse, bana barış konusunda 'Sana görev düşüyor' deseler taşın altına gövdemi koyarım. Çünkü her zaman barış silahtan iyidir ve güzeldir. Silahla elde edilecek amaç ne kadar ulvi olursa olsun barıştan makbul değildir. O sonuç bile saygıya layık değildir. Çünkü insan öldürmek, hem dinen hem de insan olarak uygun değildir" dedi.

​FOTOĞRAFLI

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