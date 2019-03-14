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DSP Lideri Aksakal: Dirayetli bir muhalefet yapısı yok (2)

AKSAKAL: MECLİSTEN UZAKLAŞTIRILDIK DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'e geldi. Marmaris Belediye Başkanı ve DSP'nin Marmaris adayı Ali Acar'ın, meclis üyeleri ve proje tanıtım toplantısına...

DSP Lideri Aksakal: Dirayetli bir muhalefet yapısı yok (2)

AKSAKAL: MECLİSTEN UZAKLAŞTIRILDIK
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'e geldi. Marmaris Belediye Başkanı ve DSP'nin Marmaris adayı Ali Acar'ın, meclis üyeleri ve proje tanıtım toplantısına katılan Aksakal, siyasi parti ismi vermeden eleştirilerde bulundu. Bir otelde düzenlenen toplantıya, yaklaşık bin partili katıldı. Sahneden partililere seslenen Aksakal, şöyle dedi:
"Bizler, uzunca bir süre sizlerden ayrı düştük, düşürüldük. 17 yıl önce oynanan oyuna, herkesin bildiği Büyük Ortadoğu Projesi'ne o dönemlerde karşı çıkan merhum Bülent Ecevit, Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne Kıbrıs ve uydu devlet yapılanmasına
engel oldu. Emperyalist güçlere karşı olduğu için DSP, parlamentodan uzaklaştırılarak halkla aramıza perde koydular. O günden bugüne, 17 yıldır aynı şeyi söylüyoruz. Bu parlamento tek merkezden oluşturuldu. O, tek merkez tarafından yönetiliyor. Bakmayın onların kavga ediyormuş görüntülerine, böyle bir durum yok. Hepsi bir yere hizmet ediyor."
Marmaris Belediye Başkanı ve DSP Adayı Ali Acar, sahnede sinevizyon eşliğinde projelerini anlattı. DSP Marmaris belediye meclis üyeleri tanıtıldı. Oteldeki tanıtım toplantısı sonrası partililer, seçim ofisine geçti. Seçim ofisinde bir süre partililerle görüşen Aksakal, seçim otobüsüyle ilçeden ayrılarak Muğla'nın Ortaca ilçesine hareket etti.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

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