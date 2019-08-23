DSP lideri Aksakal: Çok cüzi bir artış ile konuyu kapatacaklar

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir il ve ilçe başkanlarıyla Bornova Öğretmenevi'nde biraraya geldi. Hükümet ile memur sendikası arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerine değinen Aksakal, zam oranlarında uzlaşma olmadığı için konunun Hakem Heyeti'ne gittiğini belirterek, "Çok cüzi bir artışla konuyu kapatacaklar" dedi.

DSP lideri Önder Aksakal, İzmir'de partisinin il ve ilçe başkanları ile biraraya geldi. Ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. aksakal, Karabağlar'da 3'üncü günde kontrol altına alınabilen orman yangınlarıyla ilgili şunları söyledi:

"İzmir'de gerçekten acı bir gündemin peşinden, arkadaşlarımızla birlikteyiz. Türkiye ağustos ayında birçok felaketi birarada yaşadı. Talihsiz bir durum. Önceki hafta birkaç deprem hadisesi ile karşılaştık. Ardından orman yangınları meydana geldi. Bu büyük yangında başta İzmir olmak üzere, zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka devlet yaraları saracaktır ancak bu tip olayların önüne geçilebilmesi için devletin daha etkin tedbirleri alma sorumluluğu ve yükümlülüğü var. Yapılan açıklamaları üzülerek dinledik, üzülerek takip ettik. Türk Hava Kurumu'nun 3 tane uçağının motoru olmadan bekletilmesi ve bir süs eşyası gibi orayı işgal etmesi, traji komik bir manzara. Bu insanlara ayrıca acı veriyor."

Yangının olduğu bölgede yaşamını sürdüren hayvanların olduğunu da anımsatan Aksakal, "O hayvanlar yaşamlarını yitirdiler. Büyük bir afet. 'Bunu yapanlar bulunabilir mi?' derseniz, benim çok fazla umudum yok. Bulunurlarsa Türk Ceza Kanunu'nun(TCK) en ağır cezaları ile cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'CÜZİ BİR ARTIŞLA KONUYU KAPATACAKLAR'

Hükümet ilesürdürülen toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Aksakal, "Biliyorsunuz kamu işçileri için sözleşme görüşmeleri yapıldı. Türk-İş, hükümetin teklifine karşı eyleme hazırlanırken, hükümet yaptığı teklifi bir puan artırdı ve eskisine nazaran anlamlı hiçbir artış içermeyen bu öneri, ne yazık ki yine Türk-İş Başkanı tarafından kabul edildi" diye konuştu.

Aksakal, "Benzer bir durum kamu çalışanlarına yapılması planlanan zam pazarlıklarında sürüyor. Bu pazarlığın perde arkasındaki görüntü, kamu işçilerindeki gibi sonuçlanacak. Geçmiş yıllarda hep aynı tiyatro oynandı, sadece aktörleri değişti. Şimdi sözleşme Hakem Kurulu'nda. Bu kurul marifeti ile de çok cüzi bir düzeltme sağlanacak. Milyonlarca devlet memuru ve emeklimizi temsil eden sendika yöneticileri, sonucun gerekçesini yasal sürece bağlayarak emekçiler yerine hükümete yaranmayı tercih edecekler. Böylece yaşanan yüksek enflasyonun yükünü, çalışanların ve emeklilerin omuzlarına yükleyecekler" diye konuştu.

DSP olarak tüm çalışanların, emeklerinin karşılığını eksiksiz almasını temenni ettiklerini kaydeden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, şöyle konuştu:

"Üretime dayalı olmayan ekonomik politikaların ve emeğin sömürüsü üzerine kurgulanmış çalışma hayatının kaçınılmaz sonucu olan bu manzaranın, emekçilerin kaderi olarak gösterilmesini şiddetle reddediyoruz. Umarız, hükümet enflasyon oranının neredeyse yarısı kadar bir zam artışı uygun gördüğü çalışanlara, emekçilere karşı elini vicdanına koyarak yeni ve ciddi bir düzeltme yapar. Ancak sözleşme Hakem Heyetine yönlendirildi. Çok cüzi bir artış ile konuyu kapatacaklar."

DSP'liler, İzmir'de yanan ormanlık alanlara fidan dikme kampanyası başlatacaklarını da açıkladı.



