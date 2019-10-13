Dr. Louay Safi: İslam halkı artık demokratik devlet istiyor

BU yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İslam Dünyası Konferansı, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki güncel problemleri ele alıyor. İlk günkü konuşmacılardan Dr. Louay Safi “Bugün o coğrafyada yaşayan halklar, demokratik bir devlet istiyor. İstedikleri şekilde yönetilmeyi, devletin onlara destek olmasını bekliyorlar. Çünkü otokratik ve baskıcı hükümetler tarafından yönetilmeleri bu İslam ülkelerinin en büyük sorunlarından biri” dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), 13-15 Ekim tarihleri arasında Uluslararası İslam Dünyası Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan konferansta uzmanların öncelikli konusu ise Müslümanların çoğunlukta olduğu (Mısır, Pakistan, Cezayir, Sudan, Türkiye, Endonezya) ülkelerdeki güncel problemler.

İSTİKRARSIZLIK VE ÇATIŞMALAR BİTMİYOR

Üniversite olarak İslam dünyasının karşılaştığı sorunlarla ilgilenmeyi önemsediklerini belirten İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu, “İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi, her sene temel konularda en az 2 konferans düzenliyor. Bugünkü konferansımız da İslam ümmetinin sorunlarıyla alakalı. Konferansın konusu İslam dünyası açısından çok önemli. Sivil – asker ilişkileri, Müslüman ülkelerin çoğunda insan hayatını etkileyen önemli bir konu. Arap Baharı’ndan sonra İslam dünyasında bir iyileşme beklenirken ortaya çıkan siyasal ve askeri istikrarsızlıklar, çatışmalar mutlaka ele alınmalı. Sorunların niye ortaya çıktığını, Arap Baharı’nın neden istenilen noktaya götürülemediği tartışılmalı. Çünkü İslam dünyası bunların tam aksine istikrarsızlık ve çatışmalarla karşılaştı. Bu konuların bütün sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar tarafından ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Biz de bu çerçevede elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

HALK BU DÜZENİN DEVAM ETMESİNİ İSTEMİYOR

İlk günkü konuşmacılardan biri olan Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nden Dr. Louay Safi ise bu ülkelerin en büyük sorunlarından birinin otokrasi olduğunu belirtti. “Bugün o coğrafyada yaşayan halklar, demokratik bir devlet istiyor” diyen Dr. Safi, “Devletin ülkeyi, halkın istediği şekilde yönetmesini, halka destek olmasını bekliyorlar. Çünkü otokratik ve baskıcı hükümetler tarafından yönetilmeleri bu İslam ülkelerinin en büyük sorunlarından biri. Dolayısıyla toplumun bu durumdan kurtulması için de Arap Baharı gibi meseleler yaşanıyor. Halk sokağa dökülüyor çünkü bu düzenin aynı şekilde devam etmesini istemiyor. Ama ben halkın galip geleceğini ve kaderlerini yeniden yönlendireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu noktada ise sivil toplumları ve enstitüleri geliştirme, daha kurumsal bir devlet yaratma konusunda büyük bir mücadele verildiğini kaydeden Dr. Safi, “İnsanların organize olmaya ihtiyacı var. Sadece partiler etrafında toplanmak zorunda değiller. Ve insanların farkındalığı her geçen gün artıyor. Türkiye ve Malezya da bu noktada Müslüman ülkelere karşı iyi bir rol model oluyor” diye konuştu.