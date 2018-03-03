DP Lideri Uysal: Kimsenin harekatı siyasi rekabet unsuru haline getirmeye hakkı yok

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,()-DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Zeytin Dalı Harekatını 'yerlilik, birlilik' diyerek siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Kastamonu Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Uysal, hükümeti eleştirdi.

Konuşmasında, "Güneydoğumuzu, Doğu Anadolu'muzu PKK'nın inisiyatifine bıraktınız, o açılan hendekleri görmezden geldiniz, bedelini askerimiz, polisimiz can vererek ödedi" diyen Uysal, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin stratejik kurumlarını cemaat adı altında bir yapıya teslim etmişsiniz. Bu ülkenin deyim yerindeyse yönetenlerin şahsi akıl ve icraat zaafları bu ülkenin milli güvenlik açığı haline gelmiş. Diyorsunuz ki, 'biz kandırıldık' 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal eğer 'kandırılmıştım' deseydi bugün bu ülkenin birliği de yoktu, bu ay yıldızlı bayrakta dalgalanmıyor olacaktı. Yanlışlara bu ülkenin tahammülü yok. Terörle mücadele ederken bilmeniz gereken en temel gerçek, terörle mücadelenin tereddüt kaldırmayacağıdır. 'Devleti ele geçireceğiz' diyerek beraber yürüdükleri ile koskoca bir devletin bağışıklık sistemi çökertildi. Bugün bir muhasebe yaptığımız da ne kadar zafiyetimiz var, bunu bile tespitte maalesef zorlanıyoruz. Dışarıdan bakıldığında istikametini kaybetmiş bir Türkiye fotoğrafı ile Türkiye'nin yürüyebilme imkanı yoktur. Bölgede attığımız yanlışlar dış politikanın neticesi olarak bugün El Bab'da Fırat Kalkanı harekatıyla, Afrin'de Zeytin Dalı harekatıyla bedelini bizim güvenlik güçlerimiz ödemektedir. Zeytin Dalı harekatını bile 'yerlilik birlilik' diyerek siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirmeye kimsenin hakkı yok."

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