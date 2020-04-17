DP İl Başkanı Eray'dan Koronavirüs açıklması

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Koronavirüs salgınından sonra Türkiye’de atılan adımları değerlendirdi ve alınması gereken tedbirleri açıkladı. Koronavirüs salgınının ülkemizin geleceğini nasıl etkileyeceğini konuşmalıyız diyen Arda, kriz stratejisinin önemine değindi

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Koronavirüs salgınından sonra Türkiye’de atılan adımları değerlendirdi ve alınması gereken tedbirleri açıkladı. Arda, ‘’Dünya çapında aylardır mücadele verdiğimiz büyük bir küresel salgın ile karşı karşıya iken, atacağımız adımların, alacağımız kararların ülkemizin geleceğini ne denli etkileyeceğini etraflıca tartışmalı, kamuoyu oluşturarak konuşmalıyız.’’ dedi ve açıklamasına şöyle devam etti;

‘’Korona kabusundan hangi ülkenin nasıl uyanacağını, var olan kriz yönetimi stratejisi belirleyecek. İşte böyle bir süreçte hükümetten beklentimiz de bu süreci milli mutabakat meselesi olarak değerlendirmesiydi. Ancak birlik ve beraberlik ekseninde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere yerel yönetimlerle bir araya gelerek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilecekken, rekabete girişerek yardımları engellenmesi ve iş birliğinden kaçılması tavrına maruz kaldık. Her iki anlamda da yaşanan bu “sağlıksız” gelişmelerin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Bağışıklık Sistemimiz Yeterli Değil!

Türkiye’nin gerçekleri ortadayken yardım konusunu farklı bir mesele haline getirmememiz, kendi bağışıklığımızı korurken devletin de bağışıklık sistemini geliştirmemiz gerekmektedir. Yaşadığımız krizi fırsata çevirmenin ortak akılla yolunu bulmalı hatta sağlamasını almalıyız. Ne yazık ki aksi, Türkiye’nin bağışıklık sistemi için yeterli değildir.’’

Ekrem Eray Arda yaptığı açıklamada tedbirleri şöyle sıraladı;

‘’Covid-19’un neden olduğu kriz döneminde; finans, üretim, turizm gibi birçok alanda hükümetin attığı adımlar ve önlemler kesinlikle yeterli değildir.

Öncelikli olarak vatandaşın sağlığını korumak ve sağlık sistemini geliştirmek adına gerekli olan tüm harcamaların hızlıca yapılması gerekmektedir.

Her zaman söylediğimiz gibi çalışmayan, evine ekmek götüremeyen halkın hayatını idame ettirmesi için zorunluluk olan faturalarının en azından belli bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı, vatandaş zor durumda bırakılmamalıdır.

Vatandaşa vereceği nakit desteği açıklayan diğer ülkelere kıyasla ülkemizde açıklanan nakit desteğinin yok denecek seviyede az olması bizleri endişeye düşürmekte, nakit fonlama eksikliklerinin ortada olduğunu göstermektedir. Ayrıca açlık sınırının altında olan vatandaşlara yönelik acilen nakit desteği sağlanmalıdır.

Tüm bu tedbirler içerisinde Demokrat Parti olarak “Küçük esnafa destek ol Türkiye” kampanyası ile bu zor günlerde mahallemizdeki bakkala, kasaba ya da manava giderek alışveriş yapmayı ve bu yolla esnafa destek olmayı hedefliyoruz.

Umudumuz Türkiye’nin bu kriz ortamından en az kayıpla çıkması ve yakın gelecekte karşılaşacağı sürece hazırlıklı olmasıdır.’’ dedi.