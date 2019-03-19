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DP Genel Başkanı Uysal: Kendi adaylarımızla seçime giriyoruz

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, ittifak yapmadan kendi adaylarıyla seçimlere katıldıklarını belirterek, "Bizler DP olarak bir partiyi kazandıralım, diğerini kaybettirelim diye siyaset yapmıyoruz. Kendi adaylarımızla kendi...

DP Genel Başkanı Uysal: Kendi adaylarımızla seçime giriyoruz
DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, ittifak yapmadan kendi adaylarıyla seçimlere katıldıklarını belirterek, "Bizler DP olarak bir partiyi kazandıralım, diğerini kaybettirelim diye siyaset yapmıyoruz. Kendi adaylarımızla kendi inançlarımız doğrultusunda adaylarımızla seçime giriyoruz" dedi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'nın Emet ilçesinde partisinin ilçe belediye başkan adayı olan Mustafa Koca'yı ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Uysal, ittifak yapmadan, seçimlere kendi inançları doğrultusundaki adaylarla girdiklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Siyasetin meşru sınırlarının çizildiği, demokrasimizin zedelendiği bir seçim sürecine şahitlik ediyoruz. Her nerede olursa olsun 'muhalefetin adayları kazanırsa görevden alırım' gibi, mağdur edebiyatı yaparak gelenlerin mağrur bir şekilde millete dayatmalar yaptıklarına şahit oluyoruz. 'Devleti yaşat ki insan yaşasın' diyenlerin bugün 'AK Parti'yi yaşat ki devlet yaşasın' noktasına gelmiş olmalarını büyük bir üzüntü içerisinde görüyoruz. Bir kişinin şahsında tüm kuvvetlerin birleştirilip, keyfileştirildiği bir sitemde yüzde 13,5 gibi büyük bir işsizlik oranı gördük. Üretim durdu, uçuyoruz kaçıyoruz diye pazarlanan, yerli, milli diye milletimize propagandası yapılan sistemin ürettiği maliyetidir ülkemize. Bizler DP olarak bir partiyi kazandıralım, diğerini kaybettirelim diye siyaset yapmıyoruz. Kendi adaylarımızla kendi inançlarımız doğrultusunda adaylarımızla seçime giriyoruz."
DP Emet İlçe Başkanı Ahmet Yetilgen ve DP Emet Belediye Başkan adayı Mustafa Koca tarafından günün anısına çini tabak hediye edilen Gültekin Uysal, esnaf ziyaretleri yaptı.

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