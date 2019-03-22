DP Genel Başkanı Uysal: İttifak içerisinde değiliz 

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz ittifak içinde değiliz, kendi adaylarımız ile seçime giriyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KİTSO) ziyaret etti. KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı tarafından karşılanan Uysal burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifak içinde olmadıklarını belirtti. Gültekin Uysal, "Biz ittifak içerisinde değiliz. Biz Demokrat Parti ismiyle, Kırat amblemi ile kendi adaylarımızla yerel seçime giriyoruz. Tabii bir yanda belediye başkanlığı öbür tarafta il genel meclisi üyelikleri, Kilis'imizde şartlar itibarıyla belediye başkan adayımız yok. Ne bir siyasi partiye kazandırma ne bir diğer siyasi partiye kaybettirme peşindeyiz. Sadece vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim; Bir siyasi parti desteklemek gibi bir tercihimiz yok ama tercihlerini yaparlarken bir ehil insanlara, iki kamu malını beytülmali teslim edeceğimiz, namuslu insanlara oy vermesini ancak söyleyebilirim" diye konuştu.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ise herkesin farklı alanlarda Türkiye için mücadele içinde olduğunu belirterek, "Bazılarımız siyasi arenalarda bu ülkeye ne katarımın mücadelesi içerisinde, bazılarımız da ekonomisine, sanayisine ne katarız mücadelesi içerisindedir" dedi.



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