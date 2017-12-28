DP eski yöneticilleri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusnda bulundu

DEMOKRAT Parti (DP)'nin eski İstanbul Teşkilat üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekillerinin, 'Demokrat Parti'nin 2010 referandumu öncesi yaptığı toplantıların FETÖ tarafından finanse edildiği' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunduktan sonra İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Demokrat Parti'nin İstanbul eski Teşkilat Başkanı Harun Hınız tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil insiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm grup başkan vekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu açık olan iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya bulunmaktayız.



2010 referandumu öncesi sayın Süleyman Soylu ve bir grup arkadaşımızla İstanbul'da Eurasia Otel'de ve Sur Restaurantta 2 gün üst üste bir araya gelerek nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini tartıştık.



Neticede ülkemizde milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik.



Aldığımız karar çerçevesinde, referandum sürecinde illerde bir takım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı, 'demokrasi buluşmaları' adı altında sivil toplum örgütlerimizi, 'Evet' tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandumun içeriğini anlatmak üzere çalışmaya başladık.



Mütevazi ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayraklar kullanılmamıştır"



Toplantıların organize edildiği şehirlerin ve isimlerin kimler olduğu hakkında bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Süleyman Soylu'nun da bu toplantılara katıldığı belirtilerek, "Türk siyasi hayatının örnek sivil insiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgüt finansmanının desteğiyle yapıldığı iftirasının atıldığı CHP'nin ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Bülent Tezcan ve Özgür Özel hakkında, "Terör örgütü propagandası" ve "İftira" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.



Aynı suç duyurusunun Balıkesir, Ankara, Trabzon, Mersin, Kırıkkale ve Kayseri'de de yapıldığı belirtildi.