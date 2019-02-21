Dörtyol Belediye Başkanı MHP'li Toksoy, partisinden istifa etti

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), () - MHP'de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa etti.

Cumhur İttifakı'na karşı tutum sergilediği gerekçesiyle MHP Genel Merkezi tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, yaptığı basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Millet sevgisine karşılık beklemediklerini belirten Toksoy, "Çünkü sevgilerin en güzelini karşılıksız bildik. Dolayısıyla hak, hukuk, adalet dedik. Milliyetçe Hareket dedik, Ülkücü Hareket dedik, Cumhur İttifakı dedik. Cumhur İttifakı'nın bütün kutsaniyetlerine sadık kaldık. Türk Milleti'nin var oluşuna aşkla bağlandık. 45 yıllık siyasi hayatımı, Milliyetçi Harekat Partimizden istifa ettiğimi hakikaten üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA VURGU YAPTI

Cumhur İttifakı için mücadele verdiklerini aktaran Toksoy, şöyle davam etti:

"Cumhur İttifakı sürecini, bütün engellemelere ve bütün ihanetlere rağmen en üst seviyede bütün gönül dostlarımızla, meclis üyelerimizle, omurgalı ülküdaşlarımızla ve yol arkadaşlarımızla temsil etme noktasında Cumhur'un ve Cumhur İttifakı'nın kutsaniyetlerine inanarak, bir savaş ve mücadele verdik. Cumhur İttifakı sürecine aykırı hiçbir harekette bulunmadık. 58 yıllık yaşamımın 45 yılı Milliyetçi Hareket'in, Ülkücü Hareket'in mücadelesinde geçti. Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu bu yolda, inandığım değerlerden taviz vermeden bu savaşı, bu kutsal yürüyüşü, bu mücadeleyi ortaya koyduk."

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