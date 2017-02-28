Doğu Perinçek: Kürdistan Bayrağı açılması, kimlerin PKK ve FETÖ ile el ele verdiklerini sergilemiştir

ANKARA () - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin Türkiye'ye ziyareti ve bayrak açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Perinçek:" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Kürdistan Bayrağına hayır dedi. Ancak bu Hayır'ın inandırıcı olması için, Başkanlık Sistemine de hayır demesi gerekir. Aksi takdirde, bugün yaptığı konuşma, halkı aldatma çabasından başka bir anlam taşımayacaktır. Kürdistan Bayrağı açılması, kimlerin bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ ile el ele verdiklerini sergilemiştir. Kürdistan Bayrağına hayır diyenler, Kürdistan Bayrağına evet diyenlerle aynı cephede olamaz" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Doğu Perinçek'in açıklamaları şu şekilde: " Önceki gün Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret nedeniyle İstanbul Atatürk Hava Alanı'na ve Esenboğa Hava Alanı'na sözde "Kürdistan" bayrağı çekildi. Yine dün Çankaya'da Başbakan Binali Yıldırım ile Mesut Barzani arasındaki görüşmede Kürdistan bayrağı dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım, "Kürdistan" Bayrağı açılmasını bugün "Diplomatik teamül" olarak niteledi. Bir devlet ancak tanımış olduğu bir devletin bayrağını tanır. Türkiye'nin bağımsız devlet olarak tanıdığı devletlerin arasında "Kürdistan" diye bir devlet bulunmuyor. Kaldı ki, bugün komşularımız arasında ve dünyada "Kürdistan" diye bağımsız bir devlet bulunmuyor. "Kürdistan Bölgesi", Irak Anayasası'nın 117. Maddesine göre, Irakdevleti içinde federe bir bölgedir. Barzani'nin bağımsız bir devletin başkanı gibi karşılanması, ABD'nin Kürdistan planına EVET anlamı taşıyor. Bu tavır, aynı zamanda Irak Devletinin bütünlüğüne karşı komşulukla bağdaşmayan bir kötü niyeti de içermektedir. Kesinlikle kınıyoruz. Türkiye ile İngiltere arasında 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasının 5. Maddesine göre, Türkiye ile Irak arasındaki sınır kesindir ve bozulamaz. Birleşmiş Milletler Sözleşmesine göre, devletlerin sınırlarıyla oynanamaz. Irak'ın toprak bütünlüğü, Uluslararası Hukukun ve bölge ülkelerinin güvencesi altındadır. O sınırı bozmaya kalkanlar, karşılarında bütün bölge ülkelerini ve en önemlisi Mehmetçiği bulacaklardır. O sınırda yeni bir Devletin oluşturulması, hem Türkiye'nin bölünmesi planına hizmet eder, hem de Uluslararası Hukuka aykırıdır. Bugün bağımsız bir Kürdistan Devleti yoktur, ancak Amerikan silahıyla hazırlanan bir Bağımsız Kürdistan Devleti planı vardır. Ne var ki, Kürdistan planı, artık bir hâyâldir. Ancak bölgeyi bir kez daha karıştırmak için gündeme getirilebilir. AKP Yönetimi, Kürdistan bayrağıyla ABD'nin İkinci İsrail planına evet demiştir. Biz Vatan Partisi ve Türk Milleti olarak, İkinci İsrail planına hayır diyoruz."

"AKP, ANKARA'DA VE İSTANBUL'DA KÜRDİSTAN BAYRAĞI AÇARAK, TÜRK POLİSİNİ DE ARKADAN HANÇERLEMEKTEDİR"

"ABD, Suriye'de yenilmiştir. ABD'nin "Kürdistan" planı bozguna uğramıştır. Ancak hâlâ bu yönde bir inat görülüyor. PKK/PYD, ABD tarafından "Kürdistan" planı için Türk Ordusuna karşı silahlandırılıyor ve destekleniyor. "Kürdistan"ın, daha doğrusu İkinci İsrail'in merkezinin Diyarbakır olduğu haritalarda gösterilmiştir. ABD'nin "Kürdistan" planındaki baş piyonu PKK/PYD'dir. O nedenle "Kürdistan" bayrağı aslında PKK bayrağıdır. Nitekim "Kürdistan" Bayrağı çekilmesini PKK ve PYD resmî açıklamalarla destekledi. HDP de, "Kürdistan" bayrağı çekmesini alkışladı. AKP Yönetimi, Kürdistan bayrağı çekerek aynı zamanda PKK bayrağına evet demiştir. Biz Vatan Partisi ve Türk Milleti olarak, PKK bayrağına hayır diyoruz. AKP Yönetimi, Ankara'da ve İstanbul'da Kürdistan Bayrağı açarak, Türk Polisini de arkadan hançerlemektedir. AKP yönetiminin Ankara ve İstanbul'da "Kürdistan" Bayrağı açması, Başkanlık sisteminin Türkiye'ye ne getireceğini apaçık sergilemiştir. Takke düşmüş ve başkanlık sistemi gözükmüştür. Başkanlık Sistemine EVET, "Kürdistan" planına evet olur.

"KÜRDİSTAN BAYRAĞINA HAYIR DİYENLER, KÜRDİSTAN BAYRAĞINA EVET DİYENLERLE AYNI CEPHEDE OLAMAZ"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Kürdistan Bayrağına hayır dedi. Ancak bu Hayır'ın inandırıcı olması için, Başkanlık Sistemine de hayır demesi gerekir. Aksi takdirde, bugün yaptığı konuşma, halkı aldatma çabasından başka bir anlam taşımayacaktır. Kürdistan Bayrağı açılması, kimlerin bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ ile el ele verdiklerini sergilemiştir. Kürdistan Bayrağına hayır diyenler, Kürdistan Bayrağına evet diyenlerle aynı cephede olamaz. Devlet Bahçeli'yi Kürdistan Bayrağı'na hayır demek için, Başkanlık sistemine de hayır demeye davet ediyoruz. AKP Hükümetinin Sözcüleri, Kürdistan Bayrağını kendi hükümetleri döneminde geçmişte de açtıklarını itiraf ettiler. Bu itiraf, onların bu suçu tekrar etmeye devam ettiklerini gösteriyor. Suç, ağırlaşmaktadır. AKP Yönetimi, "Kürdistan" Bayrağı açtığı Açılım siyasetleriyle, Diyarbakır'da "Kürdistan" ağırlamaları yaparak,PKK'yı güçlendirmiş, PKK'nın mayın döşemesine, hendekler kazmasına, bölgedeki vatandaşların evlerini işgal etmesine, haraç toplamasına, belediyeleri terör faaliyetinin üsleri haline getirmesine, PKK'nın Meclise girmesine izin vermiştir. Bugün yeniden dalgalandırılan "Kürdistan Bayrağı", Açılım siyasetini hortlatma tehlikesini içermektedir."



"AKP VE MHP, KÜRDİSTAN BAYRAĞINA EVET DİYEN PKK VE HDP İLE AYNI CEPHEDE BULUŞMUŞ OLDULAR"

"Bugün Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet diyen AKP ve MHP, Kürdistan Bayrağına evet diyen PKK ve HDP ile aynı cephede buluşmuş oldular. Bu olay, bugünkü AKP yönetimine ve MHP'ye şiddetli bir uyarıdır. AKP ve MHP'ye oy veren vatandaşlarımız, "Kürdistan" Bayrağı açılmasına kesinlikle evet demez! Biz Vatan Partisi olarak, AKP ve MHP seçmeni vatandaşlarımızla el ele Başkanlık Sistemine hayır diyoruz!

Tek başına AKP yönetiminin sonu gözükmüştür. Türkiye, Kürdistan Bayrağını savunur durumlara düşen AKP yönetimini sırtında taşımaz. İnişte olan AKP, birbiri ardı sıra hatalar yapmakta ve iyice batmaktadır. Bugün dış ve iç cephede yürüttüğümüz Vatan Savaşının zafere ulaşması için Millî Seferberlik Hükümeti şarttır ve kaçınılamaz. "