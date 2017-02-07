Doğu Perinçek : Erdoğan'ı da tercih etseler Doğu Perinçek'i de tercih etmiş olurlar (2) (Yeniden)

ANKARA, () - ÇİN'de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup toplantısında kendisi ve partisi ile ilgili kullandığı 'Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır' ifadelerine yanıt verdi. Perinçek, " Erdoğan'ı da tercih etseler, Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle; "Cephe gerimizi güçlendirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Türkiye'nin önündeki zorlukları aşabilmek adına çaba gösteriyoruz. 'Evet' diyenler de 'hayır' diyenler de birbirinin düşmanı değildir bu toprakların insanlarıdır. Milletimizin parçalarıdır. 'Evet' ve 'Hayır' diyenleri kamplaştıran kurşunlardan bahseden söylemlerden uzak durmalarını herkese tavsiye ederim. Türkiye, vatan savaşındadır. Bu vatan savaşını zorlaştıran koşullarda devam ediyoruz. Vatan savaşı koşullarında halk oylamasına gidiyoruz. Söylemlerimize vatan savaşını unutmadan devam edeceğiz. Bir tercihten söz etmektedir Sayın Bahçeli “Doğu Perinçek ile Erdoğan arasında tercih yapmak zorunda kalırsak Erdoğan'ı seçeriz.ö Erdoğan'ı da tercih etseler, Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar. Çünkü Erdoğan'ın başında bulunduğu AKP birçok konuda Doğu Perinçek'in savunduğu siyasetlere gelmiştir. PKK 'ya karşı silahla bastırma konusunda Vatan Partisi'nin yanına gelmiştir. FETÖ'ye karşı mücadelede 50 yıldır verdiğimiz mücadele çizgisine gelmiştir. Rusya düşmanlığı yaparken Vatan Partisi'nin Rusya dostluğu çizgisine gelmiştir. İran dostluğu çizgisine gelmiştir. Yakında öyle gözüküyor ki, Suriye dostluğuna da gelecektir. Şhangay İşbirliği Örgütü'ne yönelerek orada da Vatan Partisi'nin çizgisine gelmişlerdir. O nedenle Erdoğan'ı tercih edenler yine Doğu Perinçek'i tercih etmiş olacaktır. Sayın Bahçeli, Türk Milletine Perinçek'in Türkiye'ye dayatılan sözde Ermeni soykırımı iddiasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkûm ettiren başarısına benzeyen onunla kıyaslanabilecek bir hizmeti var mı? Bunlardan söz etmesini bekleriz. Bu halk oylaması sürecinde bu fitnelerden uzak duralım sövgüleri bırakalım, karşılıklı saygı içerisinde bu referandumu götürelim. Çünkü ABD okyanus ötesinden Türkiye'de düşmanlıklar kışkırtmaya çalışıyor, Doğu Perinçek düşmanlığının arkasında da ABD var hiç kimseyi ABD'nin Doğu Perinçek düşmanı kampanyalarında bir alet olarak görmek istemeyiz, o durumda hiçbir yurttaşımızın bulunmasını arzu etmeyiz. Türkiye bu halk oylamasından başarıyla çıkacaktır. Şehit cenazelerinde omuz omuza olanlar, birlikte yürüyenler ve Mehmetçiğin arkasında polisimizin arkasında birlikte duranlar arasında kavga çıkarmaya kalkmak herhalde Türkiye'ye sadık olan kimselerin yapabileceği bir iş olmamalıdır. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza selamlar saygılar sunuyorum."