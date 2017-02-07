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Doğu Perinçek : Erdoğan'ı da tercih etseler Doğu Perinçek'i de tercih etmiş olurlar (1)

ANKARA, () - ÇİN'de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup toplantısında kendisi ve partisi ile ilgili kullandığı 'Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum;...

Doğu Perinçek : Erdoğan'ı da tercih etseler Doğu Perinçek'i de tercih etmiş olurlar (1)

ANKARA, () - ÇİN'de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup toplantısında kendisi ve partisi ile ilgili kullandığı 'Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır' ifadelerine yanıt verdi. Perinçek, " Evet diyenlerde Hayır diyenlerde bu toprakların insanıdır. Bir tercihten bahsetmektedir MHP'nin Genel Başkanı. Erdoğan'ı tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar. Çünkü Erdoğan'ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi'nin savunduğu siyasetlere gelmiştir" dedi.

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