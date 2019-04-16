Diyarbakır Büyükşehir'de HDP'li Mızraklı görevine başladı

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı.

HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Beraberinde bir grup partiliyle mazbatasını alan Mızraklı, kendisini seçen Diyarbakır halkına teşekkürlerini iletti. Mızraklı, İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, "Seçmen iradesi, 1 Nisan günü halkımız, partimize ve bizlere iradesini beyan etti, mazbatayı verdi. Şu anda gecikmeli olarak da olsa, bu sürece ilişkin resmi prosedürü tamamladık. Seçimde yüzde 63 gibi bir oranla bize bu imkanı veren Diyarbakır halkına teşekkür ediyoruz. Asıl mazbatayı siyasiler veya yerel seçim yarışına girenler 1 Nisan'da aldılar" dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevine başlayan Adnan Selçuk Mızraklı, tebrikleri kabul etti.

GÜVENLİK KULÜBELERİ KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye binası önüne 1 Kasım 2016 tarihinde kurulan güvenlik kulübeleri, Mızraklı'nın talimatıyla zabıta ekiplerince kaldırıldı. Mızraklı, "Kapılar kalkacak, bu duvarlar duvar olmaktan çıkmalı. Belediyeler halka ait bir yer, halka hizmet için çalışmalıdır" dedi.



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