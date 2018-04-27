DİSK Genel Başkanı Beko, İzmir'den aday adayı

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko da istifa ederek, CHP çatısı altında İzmir'den aday adayı oldu. Beko, bugüne kadar alanda verdiği mücadeleyi, bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) verebilmek için aday olduğunu söyledi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP'den aday adayı olmak için başvurusunu yaptı. Teklifin CHP Genel Merkezi'nden geldiğini açıklayan Kani Beko, İzmir'den aday adayı listesine girme kararı aldı. Türkiye'de bugüne kadar işçilerin ekonomik, siyasi, demokratik hakları için mücadele verdiğini söyleyen Beko, "Her zaman olduğu gibi, bugün de Türkiye'nin bağımsız, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olmasını isteyen bir konfederasyon başkanıydım. Türkiye'de, özellikle OHAL ilan edildiği günden bu yana grevler yasaklandı. 150 bin kamu çalışanı mahkeme kararı olmadan görevlerinden ihraç edildi" dedi.

3 bine yakın öğretim üyesinin demokratik, laik, bilimsel eğitim istedikleri için ihraç edildiğini, 85 belediyeye kayyum atandığını ve 3 bine yakın DİSK üyesi işçinin, mahkeme kararı olmadan işlerinden atıldığını öne süren Kani Beko, okulda olması gereken 70 bine yakın öğrencinin ise bugün cezaevinde olduğunu savundu. Kadına şiddettin hız kesmeden sürdüğünü de anlatan Beko, açıklamasında iş kazalarına değinerek şöyle dedi:

"İş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada 3'üncü durumdayız. Her yıl 2 bine yakın işçi kardeşimiz, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. 2017 yılında iş cinayetlerinde ölen işçilerin 56'sı çocuk. 12 milyona yakın emekli, insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş ve onurlu bir yaşam mücadelesi verirken, 6,5 milyonu asgari ücretin altında yaşıyor. 24 Haziran genel seçimlerinin ne yazık ki OHAL'in gölgesinde yapıldığını görüyoruz. Bugüne kadar daha demokratik, aydınlık Türkiye için mücadele verdim. Bundan sonra da aynı mücadeleyi TBMM'de verebilmek için çalışacağım. Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal bir Anayasa'yı tabiki yaratabilmek için İzmir'den milletvekili aday adayı olmaya karar verdim."



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