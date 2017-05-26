Dışişleri: Sayın Papademos'a yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Yunanistan eski Başbakanı Lucas Papademos'un aracında dün gerçekleşen patlama sonucu yaralanmasıyla ilgili "Sayın Papademos'a yapılan bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye, kaynağı ve amacı ne olursa olsun terörün her türü ile mücadelede kararlı tutumunu ve bu çerçevede Yunanistan ile işbirliğini sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan eski Başbakanı Papademos'un aracında gerçekleşen patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

"Yunanistan eski Başbakanı Sayın Lucas Papademos'un dün Atina'da aracında seyir halindeyken gerçekleşen patlama sonucu yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Sayın Papademos'a yapılan bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye, kaynağı ve amacı ne olursa olsun terörün her türü ile mücadelede kararlı tutumunu ve bu çerçevede Yunanistan ile işbirliğini sürdürecektir. Hayati tehlikesinin olmadığını ve halen hastanede bulunduğunu öğrendiğimiz eski Başbakan Sayın Papademos'a ve patlama anında araçta bulunanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz."