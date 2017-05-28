Dışişleri: Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kutsal Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen sözkonusu terör saldırısını lanetliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen bir intihar saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen sözkonusu terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"