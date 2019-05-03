Dışişleri'nden NATO'ya 'Güney Kıbrıs' tepkisi

Selen YALAZ/ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) tertiplenen Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SACEUR) komuta devir teslim törenine, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, SACEUR'ün komuta devir teslim törenine, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin davet edilmesiyle ilgili soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, devir teslim töreninin, Belçika'nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında düzenlendiğini hatırlatarak, "SACEUR'ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir. SHAPE Karargahının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan karargahın, Türkiye dâhil, NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz" dedi.

Bu gelişmesi sonrası devir teslim törenine Türkiye'nin katılmadığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır. Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını, tüm İttifak yapılarının kolektif kararlara ve iki örgüt arasındaki uzlaşılmış çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz."