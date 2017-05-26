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Dışişleri'nden Mısır'daki terör saldırısına kınama

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Mısır'da bugün meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.  Dışişleri...

Dışişleri'nden Mısır'daki terör saldırısına kınama

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Mısır'da bugün meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi. 
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: "Bugün Mısır'ın Minya kentinde Kıpti Hıristiyanları hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz"

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