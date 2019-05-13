Dışişleri'nden Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hakim Aksoy, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğü'nce düzenlenen iftar yemeğine FETÖ/PDY mensuplarının davet edilmesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Aksoy, "Kırgızistan Baş Müftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir" dedi.

Sözcü Aksoy, FETÖ/PDY'nin yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelenin en temel öncelikleri olduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi, FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."