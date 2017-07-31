Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Kabil'de bugün meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Saldırının, Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede olumlu sonuçlar alınan bir dönemde gerçekleştirilmiş olması dikkat çekicidir" denildi.

Bakanlık tarafından Kabil'de Irak Büyükelçiliği'ni hedef alan terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kabil'de bugün Irak Büyükelçiliğini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz. Sözkonusu saldırının, Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede olumlu sonuçlar alınan bir dönemde gerçekleştirilmiş olması dikkat çekicidir. Terör eylemlerinin Afganistan'ın ve Irak'ın terörle mücadelede kararlılığını etkileyemeyeceğine olan inancımız tamdır"