ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya'da meydana gelen deprem ile beraberindeki çığ felaketinin derin bir üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, İtalyan halkıyla dayanışma içinde olunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da yaşanan deprem ve çığ felaketiyle ilgili "Türkiye, bu zor zamanında İtalya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm İtalya halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Dışişleri'nden İtalya'ya dayanışma ve taziye mesajı
ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya'da meydana gelen deprem ile beraberindeki çığ felaketinin derin bir üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, İtalyan halkıyla dayanışma içinde olunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan...
19 Ocak 2017 Perşembe 15:58
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