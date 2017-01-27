Dışişleri'nden Fransa Anayasa Konseyi'nin kararına ilişkin açıklama

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Anayasa Konseyi'nin, mahkeme kararıyla soykırım olarak tespit edilmemiş olayların inkarının cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeyi iptaline ilişkin "Karar, tarihsel ihtilaflara ilişkin demokratik tartışmaların, kısır iç politika mülahazalarıyla hukuka aykırı şekilde kısıtlanmasının engellenmesi açısından önemli bir hukuki kazanımdır. Bu tür ihtilafları siyasi amaçlarla istismar çabası içinde olan çevrelerin bu karardan gerekli dersleri çıkaracağını ümit ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa Anayasa Konseyi'nin kararıyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Fransa Anayasa Konseyi dün açıkladığı kararla, Fransa Parlamentosu'nun 22 Aralık 2016 tarihinde kabul ettiği 'Eşitlik ve Vatandaşlık Yasası'nın, inkar suçunun kapsamının mahkeme kararıyla soykırım olarak nitelendirilmemiş olayları da içerecek şekilde genişletilmesini öngören maddesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve Fransa Anayasasına aykırı olduğuna karar vermiştir. Fransa Anayasa Konseyi, 2012 yılındaki kararının devamı niteliğini taşıyan ve ihtilaflı tarihi olaylar konusunda ülkemizin bugüne dek savunduğu ilkelerle uyumlu bu kararıyla, hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğü ilkelerine bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Karar, tarihsel ihtilaflara ilişkin demokratik tartışmaların, kısır iç politika mülahazalarıyla hukuka aykırı şekilde kısıtlanmasının engellenmesi açısından önemli bir hukuki kazanımdır. Bu tür ihtilafları siyasi amaçlarla istismar çabası içinde olan çevrelerin bu karardan gerekli dersleri çıkaracağını ümit ediyoruz."