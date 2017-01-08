ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldısırını en kuvvetli ifadelerle kınadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bombalı saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilenirken, Irak halkına da baş sağlığı dilekleri iletildi.
Dışişleri'nden Bağdat'taki terör saldırısına kınama
ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldısırını en kuvvetli ifadelerle kınadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı...
08 Ocak 2017 Pazar 13:42
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