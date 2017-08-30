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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu'ndan BAE Dışişleri Bakanı'na yanıt 

ANKARA () - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Rus Mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında Suriye bağlamında Türkiye'yi hedef alan ifadeleri hakkındaki...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu'ndan BAE Dışişleri Bakanı'na yanıt 

ANKARA () - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Rus Mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında Suriye bağlamında Türkiye'yi hedef alan ifadeleri hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, "Terörizmle mücadele kisvesi altında sahada oldu bittiler yaratarak ülkemizin ulusal güvenliğine kasteden mihraklara müsamaha gösterilmesi de sözkonusu  olamaz. Türkiye, Suriye'deki yıkımın sorumluluğunun gerçek adreslerinde aranmasının ve bu çabanın gerektirdiği ahlaki duruş ve tutarlılıktan taviz verilmemesinin lazım geldiğine inanmaktadır" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Rus Mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında Suriye bağlamında Türkiye'yi hedef alan ifadeleri hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak bir siyasi çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır. Komşusu olması itibarıyla Suriye'deki ihtilaftan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye'nin arzusu, Suriye'deki krizin sözkonusu ilkeler temelinde en kısa sürede sona erdirilmesi ve bu ülkenin uluslararası toplumun egemen ve muteber bir üyesi olarak varlığını idame ettirmesidir. Bu bağlamda, terörizmle mücadele kisvesi altında sahada oldu bittiler yaratarak ülkemizin ulusal güvenliğine kasteden mihraklara müsamaha gösterilmesi de sözkonusu  olamaz. Türkiye, Suriye'deki yıkımın sorumluluğunun gerçek adreslerinde aranmasının ve bu çabanın gerektirdiği ahlaki duruş ve tutarlılıktan taviz verilmemesinin lazım geldiğine inanmaktadır." 

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