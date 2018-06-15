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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun ara raporunu değerlendirdi 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun "Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Genel Seçimleri Bağlamında Hazırladığı Ara Rapor" hakkındaki soru üzerine, "Ülkemizde seçimler çoğulcu...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun ara raporunu değerlendirdi 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun "Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Genel Seçimleri Bağlamında Hazırladığı Ara Rapor" hakkındaki soru üzerine, "Ülkemizde seçimler çoğulcu ve rekabetçi ortamda demokratik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, anılan belgede, mevcut seçim süreci hakkında sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen hatta siyasi nitelikli bazı yorumlara yer verildiği görülmüştür. Anılan misyonla tam şeffaflık temelinde yürütülen işbirliğimiz sürdürülecektir. Seçim gözlemlerinde misyonların objektif ve tarafsız biçimde hareket etmeleri evrensel temel ilkedir. Dolayısıyla ülkemizdeki tüm gözlemcilerin buna uygun davranmalarını beklenmektedir" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun "Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Genel Seçimleri Bağlamında Hazırladığı Ara Rapor" hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: "Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin şeffaf, adil ve uluslararası standartlara uygun biçimde tamamlanması sürecinde uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır. Bu çerçevede AGİT, Şangay İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Türk Konseyi gibi kuruluşlara gözlemci tahsis etmeleri yönünde davette bulunulmuştur. Ayrıca diğer parlamenter oluşumların da çağrımıza uyarak seçimlerde gözlemci görevlendirmesi beklenmektedir. Sözkonusu misyonlardan biri olan ve halihazırda ülkemizde görev yapan AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun 15 Haziran 2018 tarihinde yayınladığı Ara Rapor incelenmiştir. Ülkemizde seçimler çoğulcu ve rekabetçi ortamda demokratik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, anılan belgede, mevcut seçim süreci hakkında sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen hatta siyasi nitelikli bazı yorumlara yer verildiği görülmüştür. Anılan misyonla tam şeffaflık temelinde yürütülen işbirliğimiz sürdürülecektir. Seçim gözlemlerinde misyonların objektif ve tarafsız biçimde hareket etmeleri evrensel temel ilkedir. Dolayısıyla ülkemizdeki tüm gözlemcilerin buna uygun davranmalarını beklenmektedir." 


 

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