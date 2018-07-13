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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu' toplantısına ilişkin açıklama 

  ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan toplantısı sonrasında kabul edilen ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama...

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu' toplantısına ilişkin açıklama 

 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan toplantısı sonrasında kabul edilen ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklama şu şekilde: "13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu  Ankara'da toplanmıştır. İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir." 


 

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