Dışışleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' açıklaması

DIŞİŞLERI Bakanlığı'ndan Sudan'da meydana gelen olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkenin güvenlik ve istikrarının muhafazası ve tırmanmanın behemehal önlenmesi için şiddetten uzak durulması ve müzakere sürecinin ulusal uzlaşı temelinde barışçıl yöntemlerle devam ettirilmesi şarttır" denildi.

Dışışleri Bakanlığı, Sudan’ın başkenti Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kardeş ülke Sudan’da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişeyle karşılanmıştır. Ülkenin güvenlik ve istikrarının muhafazası ve tırmanmanın behemehal önlenmesi için şiddetten uzak durulması ve müzakere sürecinin ulusal uzlaşı temelinde barışçıl yöntemlerle devam ettirilmesi şarttır. Geçiş sürecinin Sudan halkının beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanması ve bir an önce sivil hükümetin kurulması bu bağlamda önem taşımaktadır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Sudan’ın ve kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir."



