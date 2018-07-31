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Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi'deki Suriye konulu toplantının ayrıntıları

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Astana formatında Soçi'de düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantının ayrıntılarına ilişkin, "Toplantıda, sahadaki gelişmeler ele alınmış ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi'deki Suriye konulu toplantının ayrıntıları

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Astana formatında Soçi'de düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantının ayrıntılarına ilişkin, "Toplantıda, sahadaki gelişmeler ele alınmış ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde sürdürülen çabalar istişare edilmiştir. Bu çerçevede, tarafımızca İdlib'teki gerilimi azaltma bölgesinin Astana mutabakatının temel bir unsuru olduğu ve işlevselliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından 30-31 Temmuz 2018 tarihinde Astana formatında Soçi’de düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantının ayrıntılarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, sahadaki gelişmeler ele alınmış ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde sürdürülen çabalar istişare edilmiştir. Bu çerçevede, tarafımızca İdlib’teki gerilimi azaltma bölgesinin Astana mutabakatının temel bir unsuru olduğu ve işlevselliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tarafımızca Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan grupların ayrılıkçı gündemlerine karşı durulmasının önemine işaret edilmiştir. Gerek toplantıda, gerek toplantı marjında BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile yapılan istişarelerde Anayasa Komitesi’nin kurulmasına ilişkin çabalar ele alınmış, bu konudaki görüşmelere önümüzdeki Eylül ayında Cenevre’de devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda ayrıca Suriye’de yerlerinden edilen kişiler ve mültecilerin gönüllü olarak ve güvenlik içinde geri dönüşleri için gerekli şartların oluşturulmasının önemi vurgulanmış ve bu amaçla atılabilecek adımlar görüşülmeye başlanmıştır. Toplantı  marjında zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu’nun dördüncü toplantısı da düzenlenmiştir. Çalışma Grubu, Suriye’de çatışan taraflarla, zorla alıkonanların serbest bırakılmasına yönelik bir pilot proje gerçekleştirilmesi yönünde mesafe kaydetmiştir. Astana formatında düzenlenen yüksek düzeyli toplantıların onbirincisinin önümüzdeki Kasım ayında yapılması kararlaştırılmıştır." 

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