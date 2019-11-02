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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da Karaçi'den Ravalpindi'ye gitmekte olan bir trende meydana...
POLİTİKA 31.10.2019, 11:30
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da Karaçi'den Ravalpindi'ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da Karaçi'den Ravalpindi'ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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