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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Macron'a kınama

Caner ÜNVER/ANKARA, ()- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde 'Suriye Demokratik Güçleri' (SDG) heyetini kabulünü kınadı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,...

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Macron'a kınama

Caner ÜNVER/ANKARA, ()- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde 'Suriye Demokratik Güçleri' (SDG) heyetini kabulünü kınadı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde 'Suriye Demokratik Güçleri' heyetini kabulü hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Macron'un PYD/YPG güdümündeki sözde (SDG) heyetini kabul etmesinin Türkiye tarafından şiddetle kınandığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri' (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır. Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz."

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