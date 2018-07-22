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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'de meydana gelen terör saldırısına kınama 

  ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Kabil’de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Afganistan Hükümeti ile vardığı uzlaşma uyarınca, bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'de meydana gelen terör saldırısına kınama 

 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Kabil’de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Afganistan Hükümeti ile vardığı uzlaşma uyarınca, bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden Afganistan'a bugün (22 Temmuz) geri dönen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından ayrılmasının hemen ardından, anılan havalimanının önünde meydana gelen  intihar saldırısını kınıyoruz. Saldırı sonucunda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum ve konvoyunda herhangi bir zayiat meydana gelmemişse de, çoğunluğu güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afgan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz." 


 

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