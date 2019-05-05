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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hava saldırılarına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların...

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hava saldırılarına kınama
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"İsrail’in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansı’nın binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz."

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