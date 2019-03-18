Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.

Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır" denildi.