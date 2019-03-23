Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir. Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na tepki
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir. Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art niyetli bir yaklaşımı yansıtmaktadır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Türkiye'yi hedef alan yalan ve iftira dolu açıklamaları sürdürdüğünü bildirdi. Aksoy, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir.  Bu gerçekdışı beyanların, yalnızca bilgi eksikliğine ve sığ bir bakış açısına dayandırılamayacağı aşikardır. Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art niyetli bir yaklaşımı yansıtmaktadır.  Bu durum, adı geçenin işgal ettiği makamın ağırlığına yakışmadığı gibi, temsil ettiği dost Çek halkı açısından da talihsiz bir tablo oluşturmaktadır" dedi.
'İFTİRA SAHİBİNİN ACİZLİĞİNİ GÖSTERİR'
Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede en ön safta yer aldığını kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "DEAŞ’la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu tür asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir. Bu mücadelenin ön saflarında yer alamayanların uzaktan iftira atarak ve ahkam keserek ülkemizi hedef almaları ise utanç vericidir. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkemizi akıl ve izan yoksunu açıklamalarla karalamaya çalışmaya kimsenin gücü yetmez."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328