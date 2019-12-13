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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'na 'sözde soykırım' tepkisi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili karara ilişkin yapılan açıklamada, "Senato'nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları...
POLİTİKA 13.12.2019, 00:46
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili karara ilişkin yapılan açıklamada, "Senato'nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Senato'nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kararın aynı zamanda, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüs olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Senato'nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kararın aynı zamanda, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüs olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir" denildi.
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